Meloni con la calcolatrice da Vespa, ma sbaglia i conti: «Ho fatto un casino»

Non è bravissima con la calcolatrice la premier Meloni. O almeno così è sembrato dopo il siparietto a Porta a Porta di ieri sera, dove era ospite. La presidente del Consiglio stava affrontando il tema spinoso dei fondi alla sanità, voleva dimostrare che con la manovra finanziaria non c’erano tagli alla sanità.

Così ha preso in mano il cellulare, aperto la calcolatrice e cominciato a digitare numeri che erano poi le cifre del passato confrontate con il presente. Ma ha sbagliato i conti, come ha ammesso lei stessa davanti a un primo risultato che avrebbe dato la spesa pro capite in aumento di “198 euro”.