Meloni e i siparietti da Mentana: «Nana sì, incontinente se lo tenga lei»

Video dalla rete

(LaPresse) Giorgia Meloni ospite del Tg delle 20 di La7 condotto da Enrico Mentana. Il giornalista ha aperto lo spazio dedicato alle domande per i candidati alle Europee con uno “scherzo” ai telespettatori, parlando delle difficoltà di avere la premier nella serata (quella di venerdì 7 giugno) dedicata ai leader dei maggiori partiti italiani. Poi il colpo di scena: Meloni è presente nello studio e non riesce a trattenere una risata. Durante l’intervista, i due si lasciano andare a altri siparietti. A un certo punto Mentana cerca di frenare la presidente del Consiglio. “Presidente, non vorrei che si rigirasse a lei l’accusa di incontinenza che spesso si rivolge a me”. Meloni, scoppiando a ridere, replica immediatamente: «No, no… Io mi tengo tutte le altre accuse… nana… ma incontinente glielo lascio».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA