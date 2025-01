Meloni: «Evito i giornalisti? Nel 2025 ho risposto a 350 domande, più di una al giorno»

Video dalla rete

«Ora che io non risponderei abbastanza alle domande dei giornalisti, anche su questo mi consentirete di utilizzare questa occasione per dare una breve risposta. Ho chiesto a Fabrizio Alfano di fare a spanne un calcolo delle domande alle quali ho risposto nel 2024 e quel calcolo dà un risultato pari a 350, cioè più di una domanda al giorno». Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera.

