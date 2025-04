Meloni interrompe la traduttrice durante l’incontro con Trump: «Faccio io‭»

Video dalla rete

Fuoriprogramma durante l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump alla Casa Bianca.

Dopo una risposta in italiano di Meloni, l‘interprete stava traducendo ma a un certo punto è stata interrotta dalla premier che ha proseguito traducendo lei stessa in inglese.

«Mi è stato chiesto se abbiamo deciso e io ho detto che l’Italia sta raggiungendo il 2 per cento, non abbiamo specificato le percentuali ma siamo consapevoli che la difesa è importante per il futuro» ha spiegato Meloni

