Meloni: «Preoccupa la situazione in Libano, Israele non cada nella trappola dell’escalation»

(LaPresse) – “Io sono molto preoccupata per quello che sta accadendo in Libano, per il rischio di una escalation regionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli e anche questo è un elemento che va valutato. Sono in contatto con il ministro degli esteri, con il governo, e con gli alleati, bisogna continuare a passare messaggi di moderazione in questa fase”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti in un punto stampa a Pechino.