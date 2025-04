Meloni saluta Vance e parla in italiano, lui scherza: «Anche se mi avesse dato dell’idiota, suonerebbe meraviglioso»

Video dalla rete

L a premier Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America J.D. Vance nell’ambito della sua visita in Italia. I due hanno parlato di cooperazione Italia-Usa nei settori della sicurezza, della crescita economica e dello sviluppo tecnologico.​C’è stato un siparietto divertente davanti a fotografi e telecamere. La presidente del Consiglio ha introdotto Vance parlando in italiano, lingua che il vice presidente Usa non conosce. Così la battuta gli è venuta spontanea: «Naturalmente potrebbe avermi chiamato idiota e io non lo saprei, ma lo avrebbe fatto nella lingua più bella del mondo, quindi non mi offenderei».

