Mentre Giorgia Meloni se la prende con Spinelli, Salvini vuole “occupy Bruxelles”

Nella nuova puntata della sua rubrica “Palomar”, Antonio Polito analizza le polemiche seguite ale frasi del Manifesto di Ventotene lette da Giorgia Meloni in Aula alla Camera: «L’uso politico della storia seleziona un fotogramma, un momento di un processo storico per poter brandire la storia come un’arma di propaganda. Riesumare la storia a piacimento per piegarla alle convenienze politiche del momento è diseducativo, oltre che strumentale». «Il difetto è comune» spiega a maggioranza e opposizione che ha utilizzato «quello stesso manifesto di Ventotene per coprire come una foglia di fico il fatto che nella manifestazione di piazza del Popolo a Roma c’erano a fianco sostenitori del riarmo europeo e sostenitori del pacifismo europeo. L’impressione – conclude Polito – è che in Italia i politici preferiscano parlare di ieri per non affrontare i problemi di oggi».

