Merz e l’atomica francese

«Friedrich Merz, il vincitore delle elezioni tedesche, il leader cristiano democratico che sarà il prossimo cancelliere. Prima delle elezioni, ha detto una cosa molto importante per capire quale sarà l’orientamento della sua politica estera» spiega Federico Rampini, nella sua rubrica Oriente Occidente (qui tutte le puntate).«L’Alleanza atlantica non è più così importante per Donald Trump e forse non lo sarà mai più anche per i futuri presidenti americani. Al di là di Trump, che sta prendendo a spallate tutto il concetto e l’architettura delle alleanze internazionali dell’America. Sono stati commessi degli errori sulla guerra in Ucraina, legati anche al fatto che l’Europa era allo sbando. Di fatto aveva bisogno di una regia americana per prendere delle posizioni sull’Ucraina. Merz sta cominciando a ragionare su un mondo che verrà, un mondo molto diverso, in cui gli europei devono imparare finalmente a difendersi da soli»

