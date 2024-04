Messi torna e segna, gol di sinistro al volo dopo l’infortunio

Video dalla rete

Il ritorno in campo dopo un mese di stop per infortunio e subito una zampata da campione. Lionel Messi, fermo da quattro turni per un problema al tendine del ginocchio, è tornato a giocare nella sua Inter Miami contro il Colorado, 7° turno della regular season della Major League Soccer. Il suo gol nel secondo tempo di sinistro ma non è bastato alla sua squadra per vincere: 2-2 il risultato finale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA