Messico, il cantante toglie dalla scaletta un brano molto amato: il pubblico reagisce distruggendo il palco

Video dalla rete

In Messico esiste un sottogenere musicale chiamato «narcocorrido» e che è famoso per i testi indulgenti verso l’attività dei cartelli del narcotraffico. È un genere molto amato dal pubblico al punto che di recente, dopo che l’artista Luis R. Conriquez ha eliminato da un suo concerto i brani di questo genere, il pubblico ha assaltato il palco rompendo strumenti e arredi. Il video, girato sabato 12 aprile alla fine del concerto alla Feria del Caballo nella città di Texcoco, mostra il momento in cui il pubblico ha assaltato il palco per protesta. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA