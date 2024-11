Mettono a ferro e fuoco il quartiere Corvetto a Milano dopo la morte di un 19enne in fuga dai carabinieri: il video delle tensioni in strada

Video dalla rete

Le immagini delle tensioni registrate nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre nel quartiere Corvetto di Milano dopo la morte di Ramy Elgam, 19enne di origini egiziane morto durante un inseguimento con i carabinieri. Tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola sono stati accesi fumogeni, fuochi d’artificio ed è stato dato fuoco a rifiuti e masserizie. Nella notte tra lunedì e martedì ci sono stati nuovi disordini, con un autobus distrutto e roghi in strada.

