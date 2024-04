«Mi sono licenziato!», il grido di Fabrizio, 23enne che ha lasciato il lavoro in ufficio per fare il tiktoker

Video dalla rete

Fabrizio Moroni, tiktoker siciliano che vive a Parigi, poche settimane fa ha deciso di lasciare il suo lavoro d’ufficio, che lo teneva impegnato dalle 9 alle 17, per dedicarsi ai social. È diventato virale il video in cui fa salti di gioia sotto la pioggia gridando «I just quit my job», «Mi sono appena licenziato». Il 23enne ha deciso di intraprendere la strada di content creator e in un altro video ha spiegato perché. «Il problema non era l’azienda, era ottima, ero io. Ho fatto l’application per questo lavoro a ottobre, era un periodo in cui sentivo molta pressione nella mia vita. Mi ero appena laureato, i miei amici stavano trovando lavoro, si stavano sposando, alcuni stavano avendo dei figli», ha raccontato Fabrizio. «Sentivo che stavo rimanendo indietro, che dovevo fare cose, vedere posti, inviare domande di lavoro. Allo stesso tempo ho continuato a produrre contenuti, che mi piace moltissimo ma che dentro di me, auto-sabotandomi, dicevo che ‘non poteva essere un lavoro’», ha continuato. «Ho ottenuto il lavoro a novembre con inizio a gennaio, quindi ho avuto tre mesi liberi in cui ho fatto contenuti e sono cresciuto sui social». Fabrizio ha lavorato per cinque settimane in quella compagnia, fino a quando si è accorto che era impossibile conciliare la vita d’ufficio a quella, sognata, di content creator. Per questo ha deciso di licenziarsi e ora dice di essere «molto più focalizzato sugli obiettivi». DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA