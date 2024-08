Migliaia di manifestanti in piazza in Gran Bretagna per le manifestazioni antirazziste

Video dalla rete

Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Gran Bretagna per protestare contro le oltre 100 manifestazioni che l’estrema destra sta organizzando presso centri per l’immigrazione, studi legali e associazioni di beneficenza. In centinaia si sono radunati a Bristol in seguito agli scontri avvenuti nel fine settimana tra manifestanti anti-immigrazione, contro-manifestanti e polizia. A Liverpool, riporta il Guardian, centinaia di persone hanno formato uno scudo umano attorno a una chiesa presa di mira per il suo centro di consulenza sull’immigrazione. Circa 200 contro-manifestanti si sono radunati a Birmingham, scandendo «Feccia fascista fuori da Brum». A Brighton, i pochi manifestanti anti-immigrazione radunati fuori da uno studio legale erano così in inferiorità numerica rispetto ai contro-manifestanti che la polizia locale ha circondato i manifestanti anti-immigrazione per proteggerli, scrive ancora il quotidiano britannico. Al momento non si registrano disordini. A Walthamstow, nella zona est di Londra, folle di manifestanti antirazzisti si sono radunate nelle strade, tenendo cartelli con la scritta «EDL (English Defence League) Not Welcome in Walthamstow» e «No Room for Racism».

