Milano, 22enne massacrato di botte in strada: calci mentre è a terra svenuto

Video dalla rete

Maxi rissa questa notte, tra sabato 15 e domenica 16 marzo, in via Filzi a Milano, a metà strada tra il Pirellone e piazza Repubblica. Pugni, bastonate e calci in piena faccia, mentre uno dei ragazzi coinvolti è a terra, ormai privo di sensi. Il ferito più grave, un 22enne ivoriano, è stato rianimato col massaggio cardiaco dai sanitari di Areu e poi trasportato in codice rosso al Niguarda, dove è stato escluso il pericolo di vita. Meno grave un connazionale 26enne, finito al Fatebenefratelli in codice giallo. Ora è caccia agli aggressori, ripresi in alcuni video girati dai residenti della zona e consegnati alle forze dell’ordine. La rissa sarebbe iniziata all’interno di un locale perché il 22enne avrebbe cercato un approccio con una 41enne italiana, scatenando la reazione del fidanzato, che avrebbe chiamato a raccolta gli amici per scontrarsi con il giovane e il suo gruppo.

