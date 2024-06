Milano, case popolari invase dalle muffe nere: «Vivere in queste condizioni è nocivo per la salute»

Video dalla rete

Muffe e infiltrazioni nelle case popolari. A raccontare le condizioni di degrado e pericolo in alcuni alloggi popolari, sia gestiti dall’Aler, sia da Mm, sono i video girati dalle inquiline e le certificazioni dei tecnici dell’Azienda di tutela della salute, secondo cui «l’alloggio dovrà ritenersi antigienico». Dunque: nocivo per la salute. Secondo le norme, un alloggio in quelle condizioni non dovrebbe essere abitato. A Milano un’inquilina (che ha un figlio con problemi di salute) ha segnalato «muffe scure» ormai permanenti nelle camere e nel bagno, spiega che si sente di continuo «puzza di umidità», e che ci sono altri sgocciolamenti che rendono «scivoloso il pavimento». All’Ats chiede «aiuto per un cambio alloggio». A Rozzano un’altra inquilina segnala una pesante presenza di muffe nelle pareti dell’appartamento e in più sarà necessaria una valutazione dell’«indice di degrado» di alcuni materiali che contengono amianto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA