Milano, ciclisti in strada con Legambiente per Mille Mila Bici

(LaPresse) A Milano è andata in scena la seconda edizione di Mille Mila Bici. Legambiente ha convocato i ciclisti per una grande pedalata cittadina gratuita e aperta a tutte le età, le abilità e i generi per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti. La manifestazione è partita da viale Gadio, al Parco Sempione e ha attraversato il centro della città percorrendo la Cerchia dei Bastioni.

