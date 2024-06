Milano come stai? Il rettore della Bocconi: «Usare tutte le strategie possibili per risolvere i problemi abitativi»

Video dalla rete

Il dodicesimo incontro per la serie «Milano come stai?» è con il rettore della Bocconi, Francesco Billari, intervistato dal vicedirettore del Corriere Venanzio Postiglione. «Secondo me sta bene, Milano — ha esordito Billari, professore di Demografia —. È una città che attrae a livello globale, indicatore di ottima salute, il che non vuol dire che non abbiamo bisogno di affrontare i problemi. Se c’è un posto su cui scommettere in Italia, è sicuramente Milano. Dovremmo usare tutte le strategie possibili per i problemi abitativi, la popolazione sta crescendo. Servono più affitti accessibili ma anche più borse di studio».

