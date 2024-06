Milano, Decorato (FdI) porta via il militante di Gioventù Nazionale che parla dell’inchiesta di Fanpage

Video dalla rete

(LaPresse) «L’inchiesta di Fanpage? È già intervenuta Giorgia Meloni, siamo qui per parlare di Ilaria Salis che ha occupato». Manuel Mariani, membro del direttivo Gioventù Nazionale Milano intervenuto al presidio ‘La casa a chi ha bisogno, Salis paga’, stava concludendo la sua intervista con i cronisti sull’inchiesta di Fanpage, quando il deputato Riccardo Decorato l’ha preso e portato via di forza: «Non dovete continuare è una vergogna, siamo qui per la Salis». Dopo qualche minuto, Mariani è poi tornato a parlare con i giornalisti concludendo il suo ragionamento: «Sono d’accordo con il presidente Nazionale, continuare a parlare di questa inchiesta fatta in modi discutibili è triste. Siamo qui a parlare di Ilaria Salis e dei suoi crimini. Io sono uno studente, non ci riconosciamo in queste cose, Giorgia Meloni ha già dichiarato che verranno presi provvedimenti. Chi ha inneggiato al Duce ha sbagliato, è un errore, ha aggiunto».

