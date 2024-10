Milano, il rapinatore con le mutande in testa entra in farmacia: otto colpi in venti giorni, arrestato

Video dalla rete

Impugnava armi improprie come bottiglie di vetro rotte, coltelli e forbici e minacciava i farmacisti: la polizia ha arrestato un 28enne italiano, con precedenti, dopo che aveva rapinato 8 farmacie in 20 giorni. Per non essere riconosciuto, si infilava in testa un paio di boxer. Gli agenti, lo scorso 18 settembre, nel corso del servizio di perlustrazione, lo hanno individuato nei pressi di una farmacia in via delle Forze Armate. Per via delle caratteristiche fisiche e degli abiti indossati, corrispondeva al sospettato che aveva poco prima messo a segno una rapina nella farmacia di via Bagarotti. Hanno così bloccato il 28enne, con numerosi precedenti specifici, e, durante la perquisizione lo hanno trovato in possesso di un coltello di grosse dimensioni. In casa hanno trovato numerosi capi di abbigliamento che erano stati indossati dal rapinatore durante le precedenti rapine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA