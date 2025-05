Milano, il video dell’aggressione all’alba: De Maria accoltella il collega davanti all’hotel

Video dalla rete

Nelle immagini riprese sabato mattina all’alba dalle telecamere di sorveglianza dell’hotel Berna, in via Napo Torriani a Milano, Emanuele De Maria insegue e aggredisce il collega di lavoro Hani Fouad Abdelghaffar Nasra «colpevole» ai suoi occhi di aver detto a Chamila Wijesuriya di interrompere la relazione con lui. L’uomo si difende disperatamente da De Maria che lo colpisce più volte con un coltello e infine riesce a rifugiarsi nella hall dell’hotel. I medici del Niguarda lo hanno operato per sette ore. Il 51enne si è svegliato dopo il lungo e delicato intervento al torace e al collo ed è stato dichiarato fuori pericolo.