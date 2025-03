Video dalla rete

La torre delle comunicazioni è alta oltre 30 metri

Una scalata a mani nude. L’assalto a una torre delle comunicazioni alta oltre 30 metri nella zona di via Masaccio. È il contenuto di un video postato in rete dagli autori, probabilmente minorenni. Mette in guardia il coordinamento Comitati Milanesi: «Deriva pericolosissima».

