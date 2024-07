Milano, l’inseguimento e il furto dell’orologio nell’hotel di lusso

Video dalla rete

Milano, si scatta selfie con un orologio da 80 mila rubato: arrestato 23enne per furto con strappo a una turista americana. Gli agenti erano sulle sue tracce dal 27 giugno scorso, quando una turista di 60 anni era stata scippata nella hall di un noto hotel in via Manzoni. L’uomo era pronto per partire con un aereo. Direzione: Colonia, in Germania. Qui l’articolo completo

