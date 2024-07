Milano, rapina due anziani dopo averli seguiti fino a casa: ecco le immagini che incastrano l’aggressore

Video dalla rete

Ha seguito le vittime per diversi chilometri, circa un’ora di passeggiata, fino a quando sono rientrate a casa nell’androne del palazzo in cui vivono in via Settala, vicino alla Stazione Centrale. Qui ha brutalmente aggredito la coppia di anziani, 79 anni lui, 82 la moglie, per poi rapinarli. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9 di sera di martedì 9 luglio e sabato 13 gli agenti della polizia sono riusciti a rintracciare il presunto autore e a sottoporlo a fermo. Si tratta di un clochard italiano di 41 anni, con diversi precedenti.

