Misilmeri, le testimonianze di parenti e conoscenti di Sara Campanella: «Era piena di vita»

Grande commozione a Misilmeri per l’ultimo saluto a Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa a coltellate da un compagno di studi dopo un rifiuto. Sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, la cugina della giovane assicura: «Lotteremo per far avere l’ergastolo a quel verme.» E tra le lacrime, la preside di Sara la ricorda commossa: «Era una ragazza piena di vita.»

