Miss Italia, la toscana Ofelia Passaponti incoronata da Martina Colombari: «Un sogno che si realizza»

(LaPresse) E’ la toscana Ofelia Passaponti la nuova Miss Italia, premiata ieri sera nella finale di Porto San Giorgio nelle Marche. Al secondo posto dell’edizione numero 85 si è classificata la sarda Elisa Armosini mentre il terzo posto è andato alla lombarda Mariama Diop. Le finaliste erano 15 e a presiedere la giuria è stata Martina Colombari.

Nata il 20 giugno 2000, vive a Siena. Sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Pratica pallavolo e lavora come hostess. «Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l’opportunità unica di coniugare queste due passioni» ha dichiarato.« Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia ha detto Ofelia – che mi ha accompagnata dal primo giorno e chi mi ha sempre esortato ad inseguire i miei sogni che è quello che poi auguro a tutte le ragazze. Sono tanti anni che penso di partecipare a miss Italia e non potevo scegliere annata migliore. E’ stata una esperienza che ci ha fatto crescere e lo auguro a tutte le donne».