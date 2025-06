Missile dell’Iran sulla centrale elettrica israeliana a Ashdod: il video ripreso dall’automobile

Video dalla rete

Un video ripreso dalla telecamera di bordo di un’automobile ha catturato un’enorme esplosione nei pressi di una strada ad Ashdod, in Israele. Secondo quanto riferito, il missile ha colpito una centrale elettrica ad Ashdod, riducendone gravemente la capacità operativa.Secondo quanto riportato dal «Times of Israel», non ci sono notizie immediate di feriti nell’attacco, ma sono stati segnalati diversi altri impatti nel Paese. Le sirene hanno ululato in tutto Israele mentre l’Iran avrebbe lanciato missili per quasi 40 minuti in diverse salve, segnando uno degli attacchi missilistici iraniani più lunghi della guerra.

