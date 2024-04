Missile russo su un quartiere abitato a Kiev: 10 persone ferite, alcune sono gravi

Video dalla rete

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, 31 missili russi da crociera sono stati sparati dall’esercito russo contro Kiev, ma sono stati intercettati dalla contraerea ucraina. Non accadeva da 6 settimane. I detriti di un razzo, però, hanno colpito la città all’altezza del quartiere di Tatarka. I rottami hanno colpito un palazzo abitato: 10 persone sono rimaste ferite e alcune versano in gravi condizioni. In città la gente è spaventata, spiega l’inviato in Ucraina, Lorenzo Cremonesi: i cittadini accusano Putin di essere un terrorista e per questo rifiutano l’ipotesi dell’apertura di un tavolo negoziale. «Abbiamo bisogno dell’aiuto di voi europei», riferisce una ragazza. La tecnica dei militari russi ricorda – spiega Cremonesi – quella usata dai terroristi sunniti dell’Isis a Baghdad nei primi anni del 2000: prima veniva colpito un luogo in cui erano presenti dei civili; un secondo missile veniva sparato poi sui soccorsi giunti a curare i feriti.

