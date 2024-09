Modigliana allagata: le immagini riprese dal drone del paese sott’acqua

Video dalla rete

Le forti piogge che sono cadute nelle ultime ore hanno fatto esondare i tre fiumi che attraversano Modigliana, un paese nell’Appennino forlivese. La situazione è critica, come si vede nelle immagini riprese dal drone e trasmesse dal TgR Rai dell’Emilia Romagna, e il Comune ha lanciato un appello alla popolazione sui social perché lasci le case e si metta in sicurezza. È stato organizzato un centro di accoglienza per gli sfollati presso la scuola di Marzana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA