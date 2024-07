Molesta la donna sbagliata, è la campionessa russa di MMA. Ecco come va a finire

Video dalla rete

Una donna viene avvicinata e molestata fuori da un locale da un uomo che non vuole mollare la presa. La ragazza prima chiede aiuto al buttafuori, che non risolve la situazione, poi parte con un uno-due che lascia il molestatore a terra, ko. La scena, catturata dalle telecamere di videosorveglianza, è diventata virale per la reazione fulminea della ragazza. Lei è Alisa Irina, ha 21 anni ed è una campionessa russa di MMA, arti marziali miste, nella regione di Belgorod. Era il giorno del suo compleanno e l’uomo che la molestava si è presentato al locale dove lei stava festeggiando senza invito e cercando di metterle le mani addosso. Ma ci ha provato con la ragazza sbagliata ed è finito a terra.

