Monolocale di 14 mq affittato a Milano, l’ironia sui social: «Ma il bucato lo stendi dal vicino?»

Continua a far discutere il video pubblicato dal noto immobiliarista milanese Gian Maria Tirrico che mostrava un monolocale da affittare a Milano di appena 14 metri quadri. Ingresso, cucina, letto: tutto in pochissimo spazio senza finestre. Canone di 750 euro al mese. Affittata in pochissime ore.

Centinaia di commenti al video, pochi quelli positivi, moltissimi quelli critici al limite dell’insulto. «Tutto questo è illegale»- scrivono in molti. «Ma lei ci vivrebbe? E’ un loculo osserva un altro utente. Alcuni commentano ironicamente: «Ma il bucato lo stendi dal vicino?»: e ancora: «Certo, è a misura d’uomo, se l’uomo è Mammolo». «Il carcere di S. Vittore è più spazioso» – scrive un altro utente. La battuta più simpatica è di Simone: «Avrei messo il vater al posto del divano per guadagnare qualche centimetro..».

