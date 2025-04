Monreale, i carabinieri sul luogo della sparatoria: tre le vittime

Video dalla rete

Sale a tre il numero delle vittime della sparatoria che si è consumata sabato notte a Monreale, in provincia di Palermo . È infatti deceduto uno dei feriti ricoverato in ospedale, si tratta del 26enne Andrea Miceli. Le altre due vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. Giovani anche i feriti ricoverati al Policlinico Ingrassia di Palermo, fortunatamente non in pericolo di vita. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una rissa, le indagini sono ancora in corso.

