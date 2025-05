Morrone a Belve: «Più bravo di me, solo Alessandro Borghi. Ma è una mia visione». E Fagnani: «Avoja!»

Video dalla rete

Ospite questa sera – mercoledì 21 maggio – a Belve , programma di Rai2 prodotto da Fremantle e ideato da Francesca Fagnani , l’attore Michele Morrone che ripercorre il suo ‘viaggio’ da Bitonto a Hollywood. «Quando entro in una sala e c’è uno di quelli che si sentono grandi in Italia – dichiara, riferendosi ai colleghi – è difficile che si possa sentire grande anche con me». Fagnani dunque chiede: «Mi dica tre attori più bravi e tre meno bravi di lei». «Più bravi Alessandro Borghi, e basta – risponde laconico Morrone – Questa è una mia visione». «Avoja! – lo incalza Fagnani – E i tre peggio di lei?». «Quasi tutti», la secca risposta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA