Morte di Eleonora Giorgi, i figli: «Si è spenta stamattina tra le nostre braccia, ora un momento privato»

I figli di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, parlano ai giornalisti in attesa sotto la clinica romana. «Grazie di cuore a voi tutti –spiega commosso Andrea, mentre Paolo, in lacrime, gli appoggia la mano sulla spalla -. Per salutare nostra mamma l’occasione pubblica saranno mercoledì alle 16 i funerali nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. Si è spenta fra le nostre braccia, lasciandoci una grande lezione, quella di affrontare la vita con un sorriso anche nei momenti più duri. Ora è un momento privato, vi chiediamo rispetto e silenzio, anche per chi qui in clinica sta lottando per la vita».

