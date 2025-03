Morte di Pietro Genuardi, quando aveva fatto capire che non stava bene a «La volta buona»

Video dalla rete

Pietro Genuardi, attore famoso per aver partecipato a molte importanti serie tv, come «Il Paradiso delle signore», era stato ospite un mese fa circa a «La volta buona» su Rai1 e aveva fatto capire che qualcosa nella sua vita non stava andando per il verso giusto, anche se poi aveva rassicurato il pubblico dicendo che tutto «si sarebbe sistemato». Ecco il ricordo della conduttrice Caterina Balivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA