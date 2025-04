Morte Gene Hackman e moglie, il momento in cui gli agenti trovano il corpi: il video delle bodycam

Video dalla rete

(LaPresse) Il video, rilasciato dall’ufficio dello sceriffo di Santa Fe, del momento del ritrovamento dei corpi senza vita dell’attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa all’interno della loro villa nella località del New Mexico, lo scorso 26 febbraio. Nelle immagini, riprese dalle bodycam della polizia, si vedono gli agenti perlustrare la casa mentre cercano di capire cosa fosse accaduto ai due. Il corpo senza vita di Arakawa e di uno dei cani della coppia sono stati trovati in bagno, mentre in un punto totalmente diverso è stato ritrovato il cadavere del 95enne Hackman.

«Due zone completamente separate della casa», commenta un agente. «Mhm, è strano», risponde un altro. Le autorità, oltre al video, hanno anche diffuso un lungo report che descrive alcuni degli ultimi messaggi email, telefonate e ricerche su Internet della moglie di Gene Hackman nei giorni precedenti la sua morte, indicando che stava cercando informazioni su sintomi simil-influenzali e tecniche di respirazione: Arakawa, secondo quanto risultato dalle indagini, è morta a causa della sindrome polmonare da hantavirus — una rara malattia trasmessa dai roditori. Hackman è invece deceduto una settimana dopo, si ritiene, per una malattia cardiaca con complicazioni dovute al morbo di Alzheimer.