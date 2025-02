Morte Rovagnati, carabinieri: «Decollo regolare dell’elicottero, schianto dopo circa 500 metri»

Video dalla rete

(LaPresse) «L’elicottero è precipitato a una distanza di circa 400/ 500 metri dall’elisuperficie, dalla quale poco prima era decollato il velivolo. Cercheremo con i tecnici di capire cosa è successo». Lo ha detto il colonnello Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei carabinieri di Parma in merito all’incidente di Castelguelfo in cui sono morti Lorenzo Rovagnati e altre due persone. «La zona dell’impatto non era coperta da videosorveglianza, abbiamo dei filmati del decollo che appare regolare», ha aggiunto il militare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA