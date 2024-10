Morto l’attore Ron Ely, l’urlo di Tarzan che tutti ricordano

Video dalla rete

È morto Tarzan, quello della fortunata serie di film prodotta negli anni sessanta dalla Nbc. Era Ron Ely l’attore muscoloso dall’urlo che interpretò l’uomo della giungla. È morto all’età di 86 anni a Santa Barbara, in California. Il ruolo di Ely nella serie hollywoodiana presentava un Tarzan aggiornato per un pubblico moderno. Il protagonista aveva lasciato la giungla e aveva imparato le vie della civiltà moderna prima di decidere di tornare alle comodità della sua vecchia casa in Africa.

