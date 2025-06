Motoscafo divorato dalle fiamme davanti a Procida: il video sui social

Video dalla rete

Un motoscafo di 8 metri con una decina di persone a bordo è andato in fiamme a poca distanza dalle coste di Procida lunedì pomeriggio. Sono intervenute a portare soccorso alcune altre barche vicine e la Guardia Costiera di Procida. Gli occupanti dell’imbaracazione in fiamme si sono lanciati in mare per salvarsi. L’incendio, come si vede nelle immagini diffuse sui social, ha divorato il motoscafo in una manciata di minuti ma i soccorsi sono stati tempestivi.

