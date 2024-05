Motoscafo si infila nel porto di Monte Carlo a tutta velocità, manca due passanti per un soffio

Video dalla rete

A Monte Carlo, nella zona al porto riservata alle barche di lusso, un motoscafo è improvvisamente piombato, senza controllo, su uno yacht fermo e un piccole gommone su cui, per fortuna, non c’era nessuno. Lo yacht, invece, era pieno di gente per un party, ma non ci sono stati feriti. Secondo alcune informazioni, lo yacht colpito sarebbe di proprietà della famiglia di Logan Sargeant, pilota Williams. L’incidente, infatti, è accaduto durante il Gran Premio di Formula 1. L’impatto è stato violento: i pezzi delle barche travolte sono schizzati in diverse direzioni, mentre il motoscafo è riuscito a restare fermo, incastrandosi fra le due imbarcazioni e mancando per un soffio due persone che stavano passeggiando sul molo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA