Multa per la musica troppo alta a casa Bassetti, l’infettivologo contro i vigili: «Forti con i deboli»

L’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, diventato un volto popolare durante il Covid, è stato multato dalla polizia locale di Genova per la musica troppo alta proveniente dal suo appartamento.

È stato lo stesso Bassetti a renderlo noto, sfogandosi in un video sui social. «Mi è stato fatto un ammonimento perché alle 23:30 festeggiavo il compleanno di mio figlio a casa. Questa è Genova, questa è l’Italia», ha commentato.

Poi ha aggiunto: «Sono stato ammonito dalla polizia municipale che è venuta a suonare alla porta, dicendomi che la musica era troppo elevata, musica leggerissima, da cittadino, lo stesso tipo di trattamento avverrebbe se quello che ho fatto fosse avvenuto nei vicoli della città, in via del Campo o via Prè? La sensazione è che si sa essere deboli coi forti, ma molto forti con i deboli, e questa non è la città in cui vorrei vivere».