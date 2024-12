Musei Vaticani, nuova copertura fotovoltaica per fornire energia rinnovabile

Video dalla rete

È stata inaugurata ai Musei Vaticani una nuova copertura fotovoltaica in vetro per fornire energia rinnovabile al museo. Per l’installazione del nuovo tetto, il Vaticano ha scelto il fornitore italiano di energia ACEA, il cui presidente Barbara Marinali ha parlato delle difficoltà che si nascondono dietro il progetto. «La cosa più difficile – ha detto Marinali – è integrare e trovare spazi per costruire infrastrutture fotovoltaiche in luoghi già fortemente edificati. Questo è un esempio straordinario di come si possa pensare, immaginare e costruire un sistema che si integri con un’infrastruttura già esistente» ha concluso.

