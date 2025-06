Musetti si innervosisce, calcia una pallina e colpisce un giudice di linea: ammonito per condotta antisportiva

Video dalla rete

Lorenzo Musetti è stato ammonito per condotta antisportiva dopo aver calciato una pallina e colpito inavvertitamente un giudice di linea durante i quarti di finale contro Frances Tiafoe oggi – martedì 3 giugno – al Roland Garros. Nelle immagini trasmesse da Eurosport si vede il momento in cui il tennista italiano ha calciato con il piede sinistro una delle palline che i raccattapalle gli stavano passando per il servizio. Il giudice di sedia non sembra essersi accorto del gesto: il warning è scattato solo alla segnalazione di Tiafoe.

