Musica, Andrea Bocelli e Jannik Sinner duettano in «Polvere di Gloria»: l’anteprima

(LaPresse) Due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta. Nasce così ‘Polvere e Gloria’, la sorprendente unione in musica tra il Maestro Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita il prossimo 20 giugno per Decca Records / Universal Music.

Il brano è una conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione. In ‘Polvere e Gloria’, tra italiano e inglese, il Maestro Andrea Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Jannik Sinner, con tono sincero, interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. E così, accanto alla voce lirica del tenore, le parole dello sportivo suonano come appunti di vita: «All you have to do is to be yourself», «Improve every day», «Talent doesn’t exist, it has to be earned».