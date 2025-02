Musk vuole ChatGpt

Video dalla rete

L’offerta di acquisto di Elon Musk a Open AI per 97 miliardi di dollari è al centro della nuova puntata della video-rubrica «Oriente Occidente» di Federico Rampini: del modo, soprattutto, in cui la notizia è stata data dai principali media Occidentali. «Musk viene spesso dipinto come il grande Satana – nota -, ma stavolta la sua mossa persegue dei principi democratici». Su tutti, la difesa dello status di no-profit dell’azienda, quindi il principio open-source che ne è alla base. «Nel recente vertice sull’AI sotto l’egida di Macron – continua –, il presidente francese ha fatto autocritica e abbracciato la linea americana contro quella europea che, invece, soffoca l’innovazione sotto una montagna di regole burocratiche».

