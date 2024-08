Nadia Battocletti: «L’argento grazie al bronzo revocato e a non aver ascoltato mamma e papà»

Video dalla rete

Nadia Battocletti ancora non ci crede. A nemmeno ventiquattro ore dall’argento olimpico di Parigi nei 10mila metri è incredula per l’impresa compiuta. Lei che ha 24 anni ed è nata a Cles, provincia di Trento, si è ritrovata tra le specialiste più forti del pianeta. Lì dove solitamente primeggiano, anzi, detengono un vero e proprio monopolio, le atlete africane, keniane ed etiopi in particolare. Eppure subito dietro Beatrice Chebet, appunto del Kenya, ieri si è piazzata Nadia con tanto di nuovo record italiano.

«A Londra 2012 ero piccolina e guardavo le Olimpiadi in tv da per terra, vedevo questa scia di atlete africane primeggiare e ritrovarmi lì in mezzo oggi fa un certo effetto», dice la detentrice del titolo europeo conquistato a Roma un mese e mezzo fa. E pensare che i 10mila metri rischiava perfino di non farli perché qualche giorno prima aveva accarezzato già il sogno di una medaglia, quella di bronzo, nei 5mila. La gioia, però, è durata poco perché il ricorso vinto della Kipyegon l’ha riportata al quarto posto. «La mia felicità è durata cinque minuti, avevo capito che sarebbe cambiato qualcosa. Ma ringrazio sia andata così – ha raccontato da Casa Italia – perché sennò non ci sarebbe stato l’argento di ieri».