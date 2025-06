Naomi Campbell visita la tomba di papa Francesco: «Manchi molto». La top model in occhiali scuri e minigonna per la foto con i poliziotti

Video dalla rete

Occhiali scuri, la gonna sopra il ginocchio e uno scialle a coprire le spalle, indossato appena un attimo prima di entrare nella basilica di Santa Maria Maggiore. Così Naomi Campbell ha attraversato la Porta Santa e fatto visita alla tomba di papa Francesco, dove continua incessante il flusso di fedeli e pellegrini. Tra loro, domenica 29 giugno, si è messa in coda anche la « Venere nera », come documentato sul suo profilo Instagram da una serie di video e foto ricordo (anche con i poliziotti in servizio) della sua tappa spirituale nella Capitale. «Non potevo venire a Roma senza rendere omaggio a papa Francesco – ha scritto Campbell – . Un momento di profonda gratitudine prima della partenza. Manchi così tanto. Con sincerità, rispetto e tanta nostalgia».

