Napoli, agguato a Fuorigrotta: morto un 34enne

(LaPresse) – Poco dopo le 6.30 di domenica mattina, due uomini di 41 e 34 anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco in piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati nell’ospedale San Paolo, dove il 34enne è deceduto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice dell’agguato avvenuto all’altezza del bar Bellone. La vittima, Pasquale D’Anna ritenuto vicino alla camorra del quartiere Pianura, poco distante da dove è avvenuto l’agguato, era in auto quando è stato affiancato e raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Il 34enne ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere su alcuni scooter parcheggiati sulla strada. L’altro uomo colpito nell’agguato, Massimo Aragiusto, 41 anni, non è in pericolo di vita.

