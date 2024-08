Napoli, arrestato narcotrafficante internazionale: le immagini della cattura

Video dalla rete

Un blitz dei carabinieri all’interno di una villa a Marano di Napoli ha permesso di catturare Pasquale Cesaro, broker del narcotraffico internazionale, latitante da oltre un anno. Nella notte del 14 agosto, 40 militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del ROS di Napoli hanno circondato una villetta nella campagna di Marano: all’interno si nascondeva il 52enne, ritenuto vicino al clan “Nuvoletta – Orlando – Polverino”.