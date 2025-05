Napoli, foto della vicina sul comodino e pedinamenti: arrestato per stalking

Video dalla rete

(LaPresse) Aveva in casa foto della vicina scaricate dai social e stampate, una delle quali esposta in una cornice d’argento sul comodino vicino al letto. Un 44enne è stato arrestato per stalking dai carabinieri di Vico Equense (Napoli), che parlano di “ossessione” raggiunta dall’uomo, passato dai saluti sul pianerottolo a incontri sempre più frequenti e “pianificati”: a volte suonava alla porta della donna, offrendole mele, limoni o una bottiglia di spumante. Poi l’ha contattata sui social, inviandole messaggi via via più audaci. Sullo zerbino ogni giorno un omaggio differente, rispedito educatamente al mittente. Una rosa rossa o una mimosa sul parabrezza della macchina, fino a quando l’uomo è uscito allo scoperto dichiarando i suoi sentimenti e non ha desistito neppure di fronte al rifiuto della donna. “Non è giusto che non posso stare con la donna che amo”, gridava dalla parete, secondo quanto riferito dai militari. L’uomo, ricostruiscono i carabinieri, si intratteneva davanti alla porta per ore, sperando di vedere la vicina. Poi ha iniziato a pedinarla quando usciva, ma arrivate le prime minacce, la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e ha raccontato tutto ai militari della stazione di Vico Equense senza trascurare l’aiuto ricevuto da altri condomini. I carabinieri si sono appostati poco lontano dalla casa dei due. Quando la donna è uscita, l’uomo l’ha seguita e pedinata per molti metri e, durante il percorso, si è rivolto a lei con apprezzamenti e poi insulti. Il 44enne è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori. Dalla perquisizione domiciliare è emerso che aveva in casa molte foto della vittima.

