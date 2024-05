Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei. Danni e persone in strada: «Mai tanto forte»

Video dalla rete

Una serie di forti scosse, la più intensa di magnitudo 4.4, ha colpito nella serata di lunedì la zona dei Campi Flegrei in provincia di Napoli. Migliaia di persone si sono riversate in strada per lo spavento, in molti hanno deciso di passare la notte in auto a causa del prolungarsi dello sciame sismico: «Mai sentita una scossa così forte, ma le istituzioni ci hanno abbandonato» lamentano i cittadini.

